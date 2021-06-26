Научно-технический центр цифровых технологий «IT-град Академический» будет создан на базе Объединенного института проблем информатики и Института математики Академии наук. Такое решение принято на заседании Бюро президиума НАН Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН, цель создания такого центра — объединение усилий и компетенций организаций, работающих в области информационных технологий, для решения актуальных задач социально-экономического и научно-технического развития Республики Беларусь. В отличие от ПВТ основное усилие в IT-граде «Академический» будет направлено на обеспечение наукоемкими цифровыми технологиями реального сектора экономики Республики Беларусь.

«У нас должна быть академическая кооперация по решению крупных задач, стоящих перед экономикой страны. Необходимо объединить научный потенциал ученых, усилия наших организаций для принятия интеграционных решений крупных практических проблем народно-хозяйственного комплекса», - сказал председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.

Среди задач, стоящих перед «IT-град Академический»: разработка импортозамещающих цифровых технологий для предприятий различных форм собственности; экспорт цифровых технологий и услуг, прошедших отечественную апробацию, на внешние рынки; развитие научно-технического и производственного потенциала подразделений участников в области информационных технологий; консультационные и образовательные услуги, научная экспертиза и сопровождение инновационных и научно-технических проектов различного уровня.

На данный момент есть договоренность об участии в IT-граде «Академический» целого ряда организаций НАН Беларуси. Среди них – Институт физики, Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова, Институт прикладной физики, Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и электронных деловых операций, Объединенный институт машиностроения, Институт биоорганической химии и др. Предполагается, что в процессе деятельности Центра к нему присоединятся профильные организации другой ведомственной подчиненности и частные компании.

Планируется, что Центр будет заниматься цифровым проектированием и компьютерным моделированием; технологиями обработки, анализа и использования данных; технологиями защиты и обеспечения безопасности информационных систем; проведением экспертизы используемого и разрабатываемого программного обеспечения с привлечением результатов экспериментальных исследований. Так, например, в области цифрового проектирования и компьютерного моделирования у участников IT-града есть опыт в использовании технологии разработки и сопровождения цифровых двойников (Digital Twin) различных объектов, технических, физических и технологических процессов. Также участники будут осуществлять компьютерное моделирование, проектирование и разработку систем принятия решений для предприятий промышленности, транспорта и логистики, сельского хозяйства, строительства, добычи и переработки природных ресурсов.