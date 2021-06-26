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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ СТОЛИЦЫ ЗА НЕДЕЛЮ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ
17:51 28.06.2021
Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю, с 21 по 28 июня 2021 года, снизился только на 0,1% и составил 1241 $/м2.
Как сообщает Realt.by, средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю не изменилась и по-прежнему равна 1305 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 64 $/м2 в пользу новостроек.
Средняя цена квадратного метра без влияния первичного рынка за 7 дней не изменилась и также составляет $1323.
Существенных изменений в ценах на квартиры на вторичном рынке белорусской столицы последние 4 недели не происходит.
Динамика объема предложения остается отрицательной: за неделю количество выставленных на продажу квартир уменьшилось еще на 0,4%. Сокращение происходило равномерно по всем типам квартир вне зависимости от числа комнат.
Наибольшее снижение числа выставленных на продажу объектов наблюдалось в Центральном, Октябрьском и Партизанском районах. В Ленинском и Первомайском, напротив, за неделю объявлений о продаже квартир немного увеличилось.
Динамика средних цен квадратного метра квартир в зависимости от числа комнат была разнонаправленной. Снижение на 0,3% и 0,6% соответственно демонстрировали «однушки» и 4-комнатные квартиры, 3- и 2-комнатные квартиры в цене практически не изменились.
Среди районов города изменение цен на квартиры за неделю находилось в пределах +/-0,5%. Исключением стали Центральный район, где за последние семь дней квадратный метр подорожал в среднем на 0,9%.
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