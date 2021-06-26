Государственный комитет по имуществу организует проведение правового мониторинга постановления Совета министров от 25 июня 2012 г. № 590 «Об утверждении Положения о порядке предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в безвозмездное пользование капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей под оформленные договором обязательства по созданию рабочих мест».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, задачами правового мониторинга являются: оценка эффективности норм постановления № 590; выявление и анализ недостатков правового регулирования общественных отношений, их причин, а также последствий, которые возникли в процессе применения постановления № 590; выработка предложений о совершенствовании законодательства и практики его применения, принятии мер по надлежащей реализации постановления № 590.

В рамках проведения правового мониторинга все заинтересованные могут направлять информацию и предложения, в том числе о (об): актуальности регулирования постановлением № 590 общественных отношений, наличии в нем устаревших и неэффективных норм; наличии в постановлении № 590 пробелов, коллизий и иной правовой неопределенности, внутренних противоречий; совершенствовании положений постановления № 590 (по возможности в виде конкретных формулировок с кратким обоснованием необходимости их принятия).

Информацию и предложения следует направлять по 28 июля 2021 г.: в виде сообщений в специальной теме на Правовом форуме Беларуси; на электронную почту Госкомимущества ( ) с обязательным указанием в теме сообщения «Правовой мониторинг постановления № 590».