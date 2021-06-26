Организации холдинга «Белресурсы» за январь-май увеличили экспорт продукции к соответствующему уровню прошлого года на 52,7% до 10 283,1 тыс. долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, чистая прибыль за пять месяцев составила 7297,0 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 258,9%.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг в целом по холдингу «Белресурсы» по итогам за 5 месяцев 2021 года составила 231,4 млн рублей и возросла на 14,1 % к 2020 году, в том числе оптовый товарооборот сложился на уровне 167,0 млн рублей или 90,7% к 2020 г. в сопоставимых условиях (или 103,4% к бизнес-плану в абсолютной сумме).

Прибыль от реализации в целом по холдингу «Белресурсы» составила 14 579,4 тыс. рублей при доведенном задании 8 971,1 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом прибыль от реализации выросла на 77,2%.

В целом по холдингу «Белресурсы» производительность труда по выручке составила 97 тыс. рублей на 1 работника или 116,1 % к 2020 году, по добавленной стоимости – 14,7 тыс. рублей на 1 работника или 118,5 % к 2020 году.

Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы за январь-май 2021 года по выручке (по организациям, применяющим данный показатель) – 1,021, по добавленной стоимости (по организациям, применяющим данный показатель) – 1,360.

По итогам работы за январь-май 2021 года все доведенные ключевые показатели эффективности работы выполнили 9 организаций: ОАО «БЕЛМЕТАЛЛ», ОАО «БЕЛХИМ», ОАО «Белвторресурсы», ОАО «Витебскоблресурсы», ОАО «ГОМЕЛЬХИМТОРГ», ОАО «Могилевоблресурсы», ОАО «Минскконтракт», ОАО «Белпромтара», ОАО «Белресурсы».