С 1 июля 2021 компания «Белавиа» отменяет запрет на перевозку животных на чартерных рейсах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, для оформления услуги необходимо обратиться к туристическому оператору (турагенту), у которого был приобретен туристический пакет.

Сотрудники агентства запросят всю необходимую информацию и передадут ее специалистам авиакомпании, отвечающим за перевозку животных.

В Белавиа обращают внимание, что бронирование и оплата перевозки животного на каждом участке полета должны быть осуществлены не позднее 36 часов до вылета. При этом количество животных на каждом рейсе ограничено и зависит от типа воздушного судна.