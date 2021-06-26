Комитет государственного контроля 29 июня 2021 года проведет «горячую линию» на тему «Качество оказания услуг водоснабжения и водоотведения в Минске».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, с 10.00 до 13.00 по телефону 8 (017) 327-20-15 минчане могут сообщить (в том числе анонимно) информацию о состоянии систем водоснабжения и канализации, проблемах с качеством воды в районах столицы и требующих решения вопросах в работе УП «Минскводоканал», других организаций ЖКХ, а также высказать свои предложения по улучшению ситуации.

Желающие предоставить фото и видеоматериалы могут направить их по электронной почте .