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ЭКОНОМИКА РБ
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» О КАЧЕСТВЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ 29 ИЮНЯ
16:12 28.06.2021
Комитет государственного контроля 29 июня 2021 года проведет «горячую линию» на тему «Качество оказания услуг водоснабжения и водоотведения в Минске».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, с 10.00 до 13.00 по телефону 8 (017) 327-20-15 минчане могут сообщить (в том числе анонимно) информацию о состоянии систем водоснабжения и канализации, проблемах с качеством воды в районах столицы и требующих решения вопросах в работе УП «Минскводоканал», других организаций ЖКХ, а также высказать свои предложения по улучшению ситуации.
Желающие предоставить фото и видеоматериалы могут направить их по электронной почте .
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