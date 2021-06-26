ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ» представило образцы своей техники на строительной выставке BIG 5 Construct, которая проходит в Египте с 26 по 29 июня 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на стенде Минского автомобильного завода представлена модель миксера 10 ДА на базе шасси МАЗ-651608 (8×4), седельный тягач МАЗ-643008 (6×4). Данная техника успешно зарекомендовала себя в работе в различных регионах страны в строительных проектах, которые реализовывает Египет.

В рамках выставки проводится строительная конференция, в которой принимают участие главы ведущих строительных компаний Египта и Ближнего Востока. На конференцию приглашены специальные гости: министры и представители министерств инфраструктурного развития Нигерии, Кении, Южной Африки.