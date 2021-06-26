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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО ДО 415,7 ТЫС. - МИНЗДРАВ


14:42 28.06.2021

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 28 июня 2021 года выросло до 415,7 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 415 тыс. 780 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 408 тыс. 503 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 779 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3122 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 441 человека число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 9 тыс. 935 тестов. Всего в стране проведено 6 млн 764 тыс. 743 теста.
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