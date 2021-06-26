За январь-апрель текущего года предприятия концерна «Беллесбумпром» увеличили экспорт в Казахстан на 28,7% до почти 7,3 млн долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в основе товарной структуры экспорта продукция глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью. Это в первую очередь мебель, ее поставлено более чем на 2 млн долларов США. В Казахстане особой популярностью пользуется белорусская мягкая мебель и корпусная мебель из массива древесины.

Наиболее популярные в Казахстане такие белорусские мебельные бренды как «Пинскдрев», «Слониммебель», «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс», «Молодечномебель» и др.

Экспортируются в Казахстан также древесностружечные и древесноволокнистые плиты, фанера, деревянные окна и двери, обои, бумага, картон, пиломатериалы и прочие изделия.