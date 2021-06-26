|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ В КАЗАХСТАН НА 28,7%
13:55 28.06.2021
За январь-апрель текущего года предприятия концерна «Беллесбумпром» увеличили экспорт в Казахстан на 28,7% до почти 7,3 млн долларов США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в основе товарной структуры экспорта продукция глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью. Это в первую очередь мебель, ее поставлено более чем на 2 млн долларов США. В Казахстане особой популярностью пользуется белорусская мягкая мебель и корпусная мебель из массива древесины.
Наиболее популярные в Казахстане такие белорусские мебельные бренды как «Пинскдрев», «Слониммебель», «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс», «Молодечномебель» и др.
Экспортируются в Казахстан также древесностружечные и древесноволокнистые плиты, фанера, деревянные окна и двери, обои, бумага, картон, пиломатериалы и прочие изделия.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 28.06.2021
Курсы в банках
на 28.06.2021
Конвертация в банках
на 28.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте