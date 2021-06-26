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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ БУДЕТ СТРОИТЬСЯ НАРУЖНОЕ МЕТРО КАК АЛЬТЕРНАТИВА ОБЫЧНОМУ ГОРОДСКОМУ ТРАМВАЮ


13:34 28.06.2021

В Минске будет строиться наружное метро как альтернатива обычному городскому трамваю. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак 25 июня 2021 года во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики.

"В Минске стоит на повестке дня развитие трамвая, но не обычного городского трамвая. А как альтернативы - наружное метро. Мы над этим работаем. Будет реализована кольцевая линия метро, которая в генплане присутствует и которая будет на поверхности", - сказал Анатолий Сивак, которого цитирует сайт правительства.

Такой же принцип модернизации городского электротранспорта, по его мнению, можно реализовать в Новополоцке. Вице-премьер готов сам подключиться к этой работе, у него имеются соответствующие расчеты и документальные материалы, есть понимание, как их можно адаптировать.
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