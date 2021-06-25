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ЭКОНОМИКА РБ
HOSTFLY.BY И «ЯНДЕКС» ЗАКЛЮЧИЛИ ПАРТНЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
13:29 28.06.2021
Хостинг-провайдер HostFly.by заключил с поисковым гигантом, компанией «Яндекс» партнерское соглашение. Как сообщили ЭКОПРЕСС в хостинговой компании, теперь клиентам HostFly.by доступны бонусы на оплату контекстной рекламы на страницах «Яндекса» и сайтах партнеров.
Рассказать о своем сайте, интернет-магазине или сервисе аудитории «Яндекса», белорусы смогут со скидкой, «Яндекс» предоставит клиентам белорусского хостинг-провайдера специальные промокоды для запуска рекламных кампаний. В рамках партнерского соглашения компании договорились об обязательных условиях стимулирования предпринимательства и деловой инициативы в Беларуси. Так, дополнительные рекламные возможности станут доступны при покупке хостинга в HostFly.by, а определенный объем рекламных показов получат все новые пользователи «Яндекс Директ».
«Партнерство с ведущей поисковой и рекламной площадкой в Беларуси и России открывает перед нашими клиентами новые возможности. В первую очередь они могут привлечь клиентов, сделать свой бизнес, сайт или сервис заметным в интернете. Традиционно, усилия Яндекс и HostFly.by нацелены на людей, которые открывают новые проекты, начинают работать на рынке и нуждаются в рекламной поддержке. Но есть и успешные предприниматели и вебмастера, которые по какой-то причине еще не использовали сервис Яндекс.Директ, они также могут получить бесплатный рекламный бонус», - сказал руководитель проекта HostFly.by Александр Хмыль.
HostFly.by и «Яндекс» договорились, что партнерская программа будет включать рекламную поддержку малого бизнеса. Учитывая доступную цену базовых безлимитных тарифов на хостинг HostFly.by, в «Яндекс» предложили снизить минимальную сумму первоначальных затрат на рекламу в «Яндекс.Директ», после которой становится доступным бесплатный рекламный бюджет. Это первое подобное предложение, которое становится доступным в рамках партнерства белорусских хостинг-провайдеров и «Яндекс».
«Для нас очень важно, чтобы повышалась доступность современных инструментов для ведения бизнеса в интернете. Поэтому доступные тарифы на хостинг для вебмастеров, владельцев интернет магазинов и других сервисов должны сочетаться с качественными и такими же доступными услугами по их продвижению», - подчеркнул Александр Хмыль.
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