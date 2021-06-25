Там, где прошли дожди, запреты и ограничения на посещения лесов должны быть оперативно сняты. Такую задачу сегодня во время аппаратного совещания поставил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.

По его словам прошедшие на выходных дожди способствовали стабилизации пожароопасной обстановки в лесном фонде. Соответственно предпосылок для действия ограничений нет. Ожидается, что уже к обеду в большинстве регионов будут отменены запреты на посещение лесов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, прошедшая неделя для должностных лиц гослесохраны была напряженной. Только за 7 дней в лесном фонде Минлесхоза произошел 31 лесной пожар. Общая площадь возгораний составила 18,7 га. Отметим, что в пиковые дни запреты на посещения лесов действовали в большинстве регионов страны.