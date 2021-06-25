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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАТЕЖИ ИП В БЮДЖЕТ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 8,4%
12:36 28.06.2021
На 1 июня 2021 года в налоговых органах Минской области состоял на учете 45 351 индивидуальный предприниматель и по сравнению с 1 января 2021 года их численность увеличилась на 841 или 1,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минской области, за январь-май 2021 года такими плательщиками уплачено в бюджет 48,1 млн рублей налогов и других платежей, что на 3,7 млн рублей или на 8,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года в текущих ценах.
Доля поступлений от индивидуальных предпринимателей в общих поступлениях составила 2,8%.
Основная доля платежей приходится на предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, ими уплачено в бюджет 35,4 млн рублей, или 2,1%. От плательщиков единого налога поступило 6,7 млн рублей, или 0,4%.
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