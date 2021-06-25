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ЭКОНОМИКА РБ


ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПОТЕРИ АВИАОТРАСЛИ БЕЛАРУСИ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ ОЦЕНИВАЮТСЯ НА УРОВНЕ $10,3 МЛН


11:58 28.06.2021

Ежемесячные потери авиаотрасли Беларуси из-за санкций оцениваются на уровне $10,3 млн. Такую цифру озвучил заявил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак 25 июня 2021 года во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики.

По его словам, в области воздушного транспорта стоит сложная задача восстановить потери, возникшие не только из-за пандемии, но и из-за ограничений, введенных странами ЕС, Великобританией и Украиной.

"В целом по авиационной отрасли ежемесячные экономические потери, связанные с санкциями, оцениваются на уровне $10,3 млн. Только вынужденный облет территории Украины повлек за собой увеличение общего времени выполнения рейсов и значительный рост затрат, который за июль-декабрь 2021 года ориентировочно составит около $5 млн", - привел расчеты Анатолий Сивак, которого цитирует сайт правительства.

Для отстаивания национальных интересов ведется работа с Международной организацией гражданской авиации по урегулированию сложившейся ситуации, подготовлены жалобы в ИКАО на неправомерность действий в отношении Беларуси. Одновременно для увеличения числа авиперевозок пассажиров наращивается частота рейсов в Россию, Казахстан, Азербайджан, Израиль, Грузию и другие страны.

Воздушный флот компании "Белавиа" пополнился тремя новыми самолетами. Введен в эксплуатацию Центр управления воздушным движением, идет строительство комплекса по покраске воздушных судов.
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