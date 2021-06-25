Ученые БГУ разработали радиопоглощающие материалы для защиты гражданских самолетов от воздействия электромагнитного излучения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, над научным проектом работает коллектив физико-технической лаборатории Научно-исследовательского института ядерных проблем БГУ под руководством заведующего лабораторией Дмитрия Быченка.

Материалы изготавливаются на основе необожженного углеродного войлока, который производится на «СветлогорскХимволокно». Ученые БГУ разработали технологию термической обработки данного сырья, от воздействия которой меняются физические свойства войлока. Полученный материал негорюч, способен поглощать электромагнитное излучение микроволннового диапазона, обладает малой плотностью и высокой эластичностью, химической стойкостью к кислотам, щелочам, растворителям и термической устойчивостью до 400–450 °C. Такие качества позволяют использовать инновационные материалы для электромагнитной защиты путем покрытия различных поверхностей. В частности, покрытия на основе углеродного войлока могут использоваться для обшивки внутренней ниши метеорадара в гражданских самолётах, для защиты пилотов и пассажиров от радиоволн, а также в компактных безэховых камерах научных лабораторий.

К слову, электромагнитное излучение оказывает влияние на центральную и периферическую нервную систему. Это проявляется в снижении внимания, ухудшении памяти, повышении утомляемости, сонливости и др.

В настоящее время ученые БГУ провели лабораторные исследования, которые подтвердили эффективность использования данной инновации и показали возможность её использования в авиационной промышленности.