ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


УЧЕНЫЕ БГУ РАЗРАБОТАЛИ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ


11:36 28.06.2021

Ученые БГУ разработали радиопоглощающие материалы для защиты гражданских самолетов от воздействия электромагнитного излучения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, над научным проектом работает коллектив физико-технической лаборатории Научно-исследовательского института ядерных проблем БГУ под руководством заведующего лабораторией Дмитрия Быченка.

Материалы изготавливаются на основе необожженного углеродного войлока, который производится на «СветлогорскХимволокно». Ученые БГУ разработали технологию термической обработки данного сырья, от воздействия которой меняются физические свойства войлока. Полученный материал негорюч, способен поглощать электромагнитное излучение микроволннового диапазона, обладает малой плотностью и высокой эластичностью, химической стойкостью к кислотам, щелочам, растворителям и термической устойчивостью до 400–450 °C. Такие качества позволяют использовать инновационные материалы для электромагнитной защиты путем покрытия различных поверхностей. В частности, покрытия на основе углеродного войлока могут использоваться для обшивки внутренней ниши метеорадара в гражданских самолётах, для защиты пилотов и пассажиров от радиоволн, а также в компактных безэховых камерах научных лабораторий.

К слову, электромагнитное излучение оказывает влияние на центральную и периферическую нервную систему. Это проявляется в снижении внимания, ухудшении памяти, повышении утомляемости, сонливости и др.

В настоящее время ученые БГУ провели лабораторные исследования, которые подтвердили эффективность использования данной инновации и показали возможность её использования в авиационной промышленности.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.06.2021
валюта курс
EUR 3.0210
USD 2.5295
RUB 3.5044
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0210 -0.0036
USD 2.5295 -0.004
RUB 3.5044 +0.0011
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0150 3.0190
USD 2.5250 2.5280
RUB 3.4940 3.5040
подробнее

Конвертация в банках
на 28.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1930 1.1960
EUR/RUB 86.1500 86.4500
USD/RUB 72.1500 72.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте