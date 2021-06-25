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ЭКОНОМИКА РБ
В БЛИЖАЙШЕЙ ПЯТИЛЕТКЕ В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ 16 РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ПО СОРТИРОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОТХОДОВ
11:27 28.06.2021
В ближайшей пятилетке в Беларуси планируется построить 16 региональных объектов по сортировке и использованию отходов. Об этом заявил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак 25 июня 2021 года во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики.
По его словам, в Беларуси отмечается динамика роста объемов вторичных материальных ресурсов. Уровень использования твердых коммунальных отходов в прошлом году составил четверть от объема их образования. В 2025 году планируется обеспечить использование 64% всех образующихся в стране ТКО. Чтобы более эффективно выбирать из объема образующихся ТКО материалы и перерабатывать их для повторного использования, идет модернизация соответствующей инфраструктуры и производств.
"За пять лет планируется построить 16 региональных объектов по сортировке и использованию отходов. Один такой объект уже введен в эксплуатацию в апреле этого года. Это мусоросортировочный завод в Витебске мощностью 100 тыс. т в год", - сказал Анатолий Сивак, которого цитирует сайт правительства.
Сейчас ведется разработка проектной документации на строительство семи межрегиональных объектов для Барановичской, Оршанской, Полоцкой, Гродненской, Волковысской, Пуховичской и Бобруйской зон обслуживания. Чтобы снизить расходы на строительство таких объектов, Минстройархитектуры и Минжилкомхозу поручено разработать типовой проект такого объекта с использованием модульных легковозводимых конструкций.
Внедряется и такой новый метод использования отходов, как компостирование органической части, чтобы превращать ее в альтернативное МДФ-топливо. В 2020 году создано 58 площадок по компостированию органической части отходов. До конца этого года планируется ввести в эксплуатацию линию по производству МДФ-топлива из ТКО на Гродненском заводе по утилизации и механической сортировке отходов. Такое топливо заместит каменный уголь при производстве цемента.
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