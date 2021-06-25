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ЭКОНОМИКА РБ


НА ВЫСТАВКЕ MILEX-20 ПОДПИСАНО 12 ЭКСПОРТНЫХ КОНТРАКТОВ НА СУММУ 140 МЛН ДОЛЛАРОВ


10:33 28.06.2021

Предприятия Госкомвоенпрома на MILEX-2021 подписали 12 экспортных контрактов на 140 млн долларов. Об этом сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус.

«И это еще не все: целый ряд контрактов на сумму порядка 70 миллионов долларов парафированы, то есть практически они подписаны, но еще должны пройти процедуру государственного согласования. В первый день в выставке участвовали представители 22 государств, но за все время работы MILEX-2021 посетили представители 34 регионов», - рассказал он.

Кроме того, отметил председатель Госкомвоенпрома, во время выставки было проведено порядка 200 рабочих встреч и переговоров, в рамках научно-деловой программы состоялось несколько конференций, на которых специалисты обсудили различные вопросы, связанные с военно-техническим сотрудничеством. Подписан ряд соглашений и намерений о сотрудничестве.

«Все, что представлено на этой выставке, - самые передовые, новые разработки. Мы постарались сделать так, чтобы наши партнеры заинтересовались возможностями оборонного комплекса Республики Беларусь с целью продаж и позиционирования на мировой арене. Достаточно серьезный интерес вызвали наши презентации – это и боевой разведывательно-ударный беспилотный авиационный комплекс Hunter, бронетранспортер V-2, целый ряд новинок беспилотной авиации и так далее. Отмечу, что 177 образцов техники на MILEX-2021 были представлены впервые. Большинство их них уже стоит на вооружении Вооруженных Сил Республики Беларусь, целый ряд проходит испытания. Нам удалось представить весь тот потенциал, который есть на сегодня у оборонного сектора экономики Республики Беларусь», - отметил Дмитрий Пантус.

Как сообщили ЭКЛПРЕСС в Госкомвоенпроме, по итогам выставки ряд компаний, представивших свои экспозиции на выставке MILEX-2021, были отмечены организаторами – 35 дипломов в различных номинациях и памятных сувениров нашли своих обладателей.

Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021 завершилась в Минске 26 июня. На протяжении четырех дней на площадке «Минск-арены» свои экспозиции представляли 150 организаций Беларуси, России, Китая, Турции и Узбекистана.
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