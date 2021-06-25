На совместном заседании коллегии Комитета госконтроля Гродненской области и областного координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией 25 июня 2021 года рассмотрен вопрос эффективности использования бюджетных средств, направленных на содержание учреждений образования региона и реализацию мероприятий Государственной программы «Образование и молодежная политика».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в Скидельском государственном сельскохозяйственном профессиональном лицее два года скрывался факт причинения вреда учреждению в размере 5,7 тыс. рублей вследствие порчи государственного имущества (учащимися разбит легковой автомобиль). При этом бывший директор учреждения не принимал меры по взысканию причиненного вреда. Возбуждено два уголовных дела.

В учреждениях образования Гродненской области не соблюдается должная финансовая дисциплина, что приводит к расходованию бюджетных средств с нарушением законодательства.

Из-за недостаточного контроля за формированием смет расходов на содержание учреждений образования необоснованно завышена потребность в бюджетных средствах за 2018-2020 годы на 3,9 млн. рублей.

Не осуществляется должным образом контроль за соблюдением графика работы совместителей, работающих по трудовым договорам в учреждениях образования, финансируемых из областного бюджета. Как следствие, допущена необоснованная выплата заработной платы.

В апреле-мае текущего года в 23 учреждениях образования выявлены нарушения общественной безопасности (отсутствие ручных систем тревожной сигнализации в 3 учреждениях Ивьевского района; отсутствие систем видеонаблюдения в 4 учреждениях Берестовицкого района и в 2 – Свислочского района; отсутствие архива хранения видеозаписей с камер видеонаблюдения в 2 учреждениях Свислочского района).

Не приняты исчерпывающие меры по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ноябре-декабре 2019 года в ходе обследования учреждений общего среднего образования по вопросам комфортного и безопасного пребывания учащихся (на 18 июня текущего года устранено около 75% недостатков). Низкие темпы этой работы отмечены в Лидском, Сморгонском, Ивьевском районах и в Гродно.

По результатам контрольных мероприятий взыскано в бюджет более 3 млн рублей. Привлечены к административной ответственности 3 должностных лица.