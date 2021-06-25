В Беларуси в этом году заменят более 1 тыс. Км сетей тепло-, водоснабжения и канализации. Об этом заявил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак 25 июня 2021 года во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики.

Рост числа аварий на инженерных сетях ЖКХ в минувшем году актуализирует задачу по ускорению замены изношенных сетей. По словам Анатолия Сивака, поставлена задача ежегодно заменять не менее 3% общей протяженности сетей водоснабжения и водоотведения со сверхнормативными сроками эксплуатации и не менее 4% теплосетей.

"В целом по стране в этом году планируется заменить 412 км сетей водоснабжения, 176 км канализации и 539 км теплосетей", - уточнил Анатолий Сивак, которого цитирует сайт правительства.

Вместе с тем он обозначил проблему эффективного использования средств, в том числе по программе "Чистая вода". С одной стороны, сделано немало. По итогам прошлого года водой питьевого качества обеспечено 94,7% жителей, пользующихся централизованным водоснабжением. За пятилетку построено 646 станций обезжелезивания, заменено почти 1,5 тыс. км сетей водоснабжения. В особенности это повлияло на качество питьевой воды жителей сельской местности. К 2025 году стоит задача обеспечить чистой водой всех белорусов. Для этого в текущей пятилетке необходимо построить около 800 станций обезжелезивания, 300 водозаборных скважин и около 11,5 тыс. км сетей водоснабжения, переподключить более 100 населенных пунктов к существующим централизованным сетям и перевести весь Минск на водоснабжение из подземных источников.

Прежде часто применялся подход: строить станции там, где больше потребителей, без учета их реальных нужд. Зачастую в сельской местности поставляемая вода преимущественно используется для хозяйственных нужд, а не для питья, приготовления пищи. На самом деле для этих целей население чаще делает выбор в пользу собственной скважины. Тем более что не в каждый хутор можно подвести сети. Также не всегда состыковывалось строительство станций с обновлением сетей, которые на этой территории проходят. Все эти моменты впредь будут учитываться, подчеркнул Анатолий Сивак. Равно как и будут проводиться качественные расследования аварий на сетях. Минжилкомхоз подготовил соответствующий временный документ для этого, правда, он требует доработки.