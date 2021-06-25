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ЭКОНОМИКА РБ


СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ ОДОБРИЛ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗА 2020 ГОД


09:35 28.06.2021

Совет Республики Национального собрания Беларуси 25 июня 2021 года одобрил отчет об исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения за 2020 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, бюджет формировался с превышением доходов над расходами в сумме 213,9 млн рублей по средствам профессионального пенсионного страхования.

Доходы бюджета фонда на 2020 год сложились в сумме 17,6 млрд рублей, темп роста к 2019 году – 110,6%.

Основным источником доходов бюджета фонда (более 90%) являются взносы на государственное социальное страхование.

За 2020 год в бюджет фонда поступило обязательных страховых взносов 16 млрд рублей.

Рост поступлений по страховым взносам - 110,5%, дополнительно к утвержденным показателям поступило 1,1 млрд рублей.

Субвенции из республиканского бюджета составили 1,3 млрд рублей (7,2% доходной части, в том числе для обеспечения сбалансированности 192,5 млн рублей, или 1,1% от общей сумм доходов).

Расходы бюджета фонда на 2020 год составили 17,4 млрд рублей, темп роста к 2019 году – 110%.

Наибольший удельный вес в расходах бюджета фонда составляют расходы на выплату пенсий (76,8%) и пособий (21,9%).

Расходы на выплату пенсий составили 13,4 млрд рублей, 9,1% от ВВП.

В 2020 году перерасчет трудовых пенсий производился два раза - в июле и декабре.

За 2020 год средний размер пенсий по возрасту неработающего пенсионера составил 474,3 рубля, в декабре – 511 рублей.

В реальном выражении пенсии увеличились на 3,8% к уровню предыдущего года.

Соотношение средней пенсии по возрасту неработающих пенсионеров к начисленной среднемесячной заработной плате по стране составило 38%, к зарплате после уплаты налогов и взносов – 44,2%.

Расходы на все виды пособий составили 3,8 млрд рублей, 2,6% от ВВП.

Размер единовременного пособия в декабре 2020 года в связи с рождением: первого ребенка - 2581 рубль, второго и последующих - 3613 рублей.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3-х лет в декабре 2020 года: за первым ребенком 428 рублей, за вторым и последующим с учетом пособия на старших детей – 618 рублей.

Финансирование всех необходимых расходов за счет средств государственного социального страхования в 2020 году обеспечено своевременно и в полном объеме.
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