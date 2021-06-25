В Беларуси в 2021 году предусмотрено строительство жилья для 8831 многодетной семьи. Об этом заявил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак 25 июня 2021 года во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики.

"В прошлом году на улучшение жилищных условий направлено 17 438 многодетных семей. Для таких семей построили 12 584 жилых помещения общей площадью 907 тыс. кв. м - 69,4% от всего построенного с государственной поддержкой жилья. В текущем году предусмотрено строительство жилых помещений для 8831 многодетной семьи", - сказал Анатолий Сивак, которого цитирует сайт правительства.

По его словам, 10 538 многодетных семей подлежат направлению в текущем году на улучшение жилищных условий. "Доведение заданий обеспечивает выполнение требований директивы №8 о направлении с 2021 года многодетных семей на строительство жилых помещений в течение года со дня их постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. За 5 месяцев этого года введено в эксплуатацию 1 млн 497 тыс. кв.м жилья, в том числе с государственной поддержкой 405 тыс. кв. м, или соответственно 115% и 115,2% к аналогичному периоду прошлого года. На строительство жилья направлено 5848 многодетных семей - 55% от запланированного. Обеспечены жильем 3207 многодетных семей, или 36% от плана, - отметил вице-премьер. - В январе 2021 года принята государственная программа строительства жилья на 2021-2025 годы. За пятилетку планируется ввод в эксплуатацию жилья общей площадью 21,4 млн кв. м, в том числе с государственной поддержкой 6,4 млн кв. м".