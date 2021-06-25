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ЭКОНОМИКА РБ


БУТБ ПРОГНОЗИРУЕТ ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ ЭКСПОРТНЫХ КОТИРОВОК НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ


18:00 25.06.2021

По мнению аналитиков ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ), в ближайшей перспективе можно ожидать дальнейшего роста цен на молочную продукцию, реализуемую на экспортных биржевых торгах. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, этому будет способствовать благоприятная ситуация на внешних рынках и высокая концентрация иностранных покупателей на биржевой площадке.

Экспортные котировки на основные виды молочной продукции демонстрируют положительную динамику в течение всего 2021 г. В частности, стоимость сливочного масла и сухого обезжиренного молока на биржевых торгах увеличилась в диапазоне 5-10%, и, по всей видимости, это не предел. Основной причиной такой тенденции выступил рост мировых цен, обусловленный снижением объемов производства из-за неблагоприятных погодных условий в странах ЕС и Океании, а также высоким уровнем спроса в Китае, который быстрее других стран Азии начал восстанавливаться от негативных последствий пандемии.

Все это время белорусские экспортеры активно использовали биржевой механизм продаж. Причем не только из-за выгодной ценовой конъюнктуры, но и желания максимизировать выручку за счет созданной на торгах конкурентной среды.

Важную роль сыграло и наличие оптимального уровня остатков продукции на складах отечественных молокозаводов, что позволило выставлять на торги лоты большего объема. Если в прошлом году белорусские предприятия отдавали предпочтение внебиржевым схемам, то в текущем году по итогам 5 месяцев сумма сделок по реализации сухого молока на экспорт выросла в 5,3 раза, а сливочного масла - в 39 раз.

«Учитывая стабильный спрос на ключевых рынках сбыта и активность покупателей на торгах, с большой долей вероятности в ближайшей перспективе восходящий ценовой тренд сохранится. Вместе с тем нельзя исключать влияние рисков, связанных с продолжающейся пандемией, что может повысить уровень волатильности на белорусском биржевом рынке», - отметили в пресс-службе БУТБ.
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