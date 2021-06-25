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ЭКОНОМИКА РБ
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА МИНЧАН В МАЕ ПОДРОСЛА НА 2,5%
17:33 25.06.2021
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минска в мае 2021 г. составила 2053,4 рубля. Об этом сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы.
Напомним, в апреле 2021 года номинальная начисленная средняя зарплата в Минске была 2003,4 рубля.
Таким образом, в мае она подросла на 50 рублей, или на 2,5%.
С начала текущего года зарплата в столице выросла на 204,4 рубля, или на 11%.
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