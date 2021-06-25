МТС за год расширил свою сеть на 100 тыс. абонентов и покрыл мобильной связью свыше 98% территории Беларуси, на которой проживает 99,9% населения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, месячные объемы трафика достигли рекорда – 50,59 Петабайта. Такими данными в МТС поделились к своему 19-летию.

МТС насчитывает 5,7 млн абонентов, что делает его крупнейшим мобильным оператором в стране. Помимо этого, компания активно развивает другие направления: облачные технологии, интернет вещей, мобильные финансы и Big data.

На сегодня 63% трафика проходит в 4G-сети, которой покрыто более 90% городского населения. Что интересно, звонки сохраняют популярность: каждый месяц абоненты совершают свыше 1,455 млрд вызовов.

«Мир стремительно меняется, рост потребления data-трафика и глобальная цифровизация задают новые тренды, сегодня мы выходим за рамки классического восприятия рынка мобильной связи, мы развиваем смежные области, что позволяет не просто предлагать абонентам удобные digital-тарифы, а создавать экосистему сервисов вокруг клиента не только в массовом, но и бизнес-сегменте. МТС активно развивает облачные услуги, проекты в сфере интернета вещей, FinTech. Среди наших клиентов сегодня банковский сектор, торговые сети, страховые агентства, промышленные и другие предприятия. Мы благодарны клиентам и партнерам за доверие и реализацию масштабных совместных проектов», - отметил генеральный директор МТС Владимир Карпович.