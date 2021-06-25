|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СОСТОИТСЯ 28 ИЮНЯ
16:50 25.06.2021
28 июня 2021 г. состоится очередное заседание Совета по развитию предпринимательства.
Как сообщает сайт Совета по развитию предпринимательства, на заседании планируется обсудить проблемы экономических и правовых последствий применения налоговыми органами статьи 33 НК в ходе проведения проверок хозяйственных операций, совершенных до вступления ее в силу, а также выработать предложения по устранению неопределенности предписаний указанной статьи и обеспечению защиты прав и законных интересов хозяйствующих субъектов.
Мероприятие пройдет в расширенном формате с участием представителей Администрации президента, парламента, Верховного суда, Министерства по налогам и сборам, Комитета государственного контроля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 25.06.2021
Курсы в банках
на 25.06.2021
Конвертация в банках
на 25.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте