28 июня 2021 г. состоится очередное заседание Совета по развитию предпринимательства.

Как сообщает сайт Совета по развитию предпринимательства, на заседании планируется обсудить проблемы экономических и правовых последствий применения налоговыми органами статьи 33 НК в ходе проведения проверок хозяйственных операций, совершенных до вступления ее в силу, а также выработать предложения по устранению неопределенности предписаний указанной статьи и обеспечению защиты прав и законных интересов хозяйствующих субъектов.

Мероприятие пройдет в расширенном формате с участием представителей Администрации президента, парламента, Верховного суда, Министерства по налогам и сборам, Комитета государственного контроля.