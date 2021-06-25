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ЭКОНОМИКА РБ
В КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЕТСЯ ИНВЕСТИРОВАТЬ BR47,8 МЛН
15:57 25.06.2021
Возможности повышения качества оказания медпомощи, а также меры по материально-техническому и кадровому обеспечению обсудили участники заседания Брестского облисполкома. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Как было отмечено, в капитальное строительство и ремонты учреждений здравоохранения области планируется инвестировать Br47,8 млн. В прошлом году на эти цели было направлено свыше Br37 млн. Среди знаковых объектов областной инвестиционной программы - строительство пристройки областной детской больницы. Более Br10,8 млн предполагается выделить на закупку оборудования из средств Министерства здравоохранения. Ожидается, что работы будут завершены в четвертом квартале.
В Бресте продолжают возводить многопрофильный медицинский комплекс. Остается актуальным для города и строительство здания для областного кардиоцентра.
Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, сразу после окончания совещания, посетил строительные объекты, а также областную больницу и кожно-венерологический диспансер.
Строительство и ремонт важных для региона учреждений скоро завершится, а значит необходимо в срок обеспечить больницы и поликлиники высокотехнологичные оборудованием. Вопросы проведения тендеров на закупку медобородования обсудил Дмитрий Пиневич с заместителями председателя Брестского облисполкома, представителями управления по здравоохранению облисполкома и строительных организаций.
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