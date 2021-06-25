Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 июня 2021 года выросло до почти 414 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 413 тыс. 952 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 406 тыс. 686 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 777 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3093 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 813 пациентов, число смертей от COVID-19 - на 11.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 16 тыс. 918 тестов. Всего в стране проведено 6 млн 720 тыс. 932 теста.

Более 821,5 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 536,4 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.