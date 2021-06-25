ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» и ООО «Торговый дом «Бобруйскагромаш» 24 июня 2021 года подписали дистрибьюторское соглашение о совместном продвижении продукции холдинга на 2021-2022 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в соответствии с соглашением российский партнер продолжит обеспечивать комплексные поставки сельскохозяйственной техники для аграриев Российской Федерации, а также предоставит оптимальные условия для ее приобретения и сервисного обслуживания.

ООО «Торговый дом «Бобруйскагромаш» является официальным представителем холдинга «Бобруйскагромаш» в Российской Федерации с 2015 года. За время сотрудничества российским партнером была сформирована товаропроводящая сеть, включающая в себя более 100 дилеров, филиалов и региональных представительств, охватывающих всю территорию страны.

Благодаря слаженной и оперативной работе ООО «Торговый дом «Бобруйскагромаш» рост экспортных поставок техники за последний отчетный период составил 150%.