Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минской области в апреле 2021 г. составила 1423,1 рубля. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Главном статистическом управлении региона.

Напомним, в апреле 2021 года средняя зарплата в области была 1409,5 рубля.

Таким образом в мае она выросла по сравнению с апрелем на 13,6 рубля, или на 0,9%.

С начала текущего года зарплата выросла на 151,2 рубля, или на 11,8%.