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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ВЫРОСЛА В МАЕ 13,6 РУБЛЯ
13:50 25.06.2021
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минской области в апреле 2021 г. составила 1423,1 рубля. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Главном статистическом управлении региона.
Напомним, в апреле 2021 года средняя зарплата в области была 1409,5 рубля.
Таким образом в мае она выросла по сравнению с апрелем на 13,6 рубля, или на 0,9%.
С начала текущего года зарплата выросла на 151,2 рубля, или на 11,8%.
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