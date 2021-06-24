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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗАВЕРШАЮТ МАССОВУЮ УБОРКУ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ПЕРВОГО УКОСА


12:55 25.06.2021

Сельскохозяйственные организации Беларуси завершают массовую уборку многолетних трав первого укоса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в 2021 году укосная площадь многолетних трав первого укоса сохранилась на уровне прошлого года и составляет 1,3 млн гектаров. Несмотря на более позднее созревание многолетних трав (на 5-7 дней позже, чем в 2020 году) темпы их уборки выше прошлогодних. На сегодня травы первого укоса в республике скошены на 1212,9 тыс. гектаров (92,9% к плану, в 2020 году было 81%).

Всего в республике заготовлено травяных кормов 2183,5 тыс. тонн кормовых единиц (113% к уровню прошлого года), что на одну условную голову скота составляет 7 центнеров кормовых единиц («плюс» 0,8 центнера кормовых единиц к соответствующему периоду 2020 года).

Напомним, по оперативным данным, в республике проведен яровой сев на площади 2,5 млн гектаров, из них яровые зерновые и зернобобовые культуры размещены на площади 1,1 млн гектаров, сахарная свекла – 84,8 тыс. гектаров, лен-долгунец – 41,8 тыс. гектаров, картофель – 23,2 тыс. гектаров, овощи – 5 тыс. гектаров, кукуруза на силос и зеленый корм на площади 854,9 тыс. гектаров.

С учетом прогноза фитосанитарного состояния посевов ведется защита посевов от болезней и вредителей.
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