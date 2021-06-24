За пять месяцев в Беларуси количество зарегистрированных транзитных деклараций выросло на 16%. Об этом сообщил заместитель председателя Государственного таможенного комитета Андрей Большаков на заседании общественно-консультативного совета при ГТК, которое прошло в формате видеоконференции.

«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 36% увеличились поступления в бюджет и составили 4,2 миллиарда рублей, а количество зарегистрированных транзитных деклараций выросло на 16% до 733 тысяч», - сказал он.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минской региональной таможне, в ходе заседания затронуты вопросы идентификации товаров при помещении под определенные таможенные процедуры, в том числе процедуры реимпорта.

«На практике сложности возникают с применением таможенной процедуры реимпорта в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру экспорта и вызвано это тем, что экспортеры чаще всего не учитывают так называемый форс-мажор, когда получатель по каким-либо причинам откажется от товара и возникнет необходимость вернуть их на таможенную территорию Союза. Соответственно, при заполнении декларации на товары при экспорте декларанты кратко заполняют 31 графу «Грузовые места и описание товара» декларации на товары. В связи с чем могут возникнуть трудности при идентификации ввозимых, ранее вывезенных товаров. Следовательно, для целей применения таможенной процедуры реимпорта, идентификация товаров должна обеспечиваться и при помещении товаров под таможенную процедуру экспорта», – отметила заместитель начальника Минской региональной таможни Людмила Шевердак.

Без внимания не остались и вопросы совершенствования посттаможенного контроля, путем придания контрольной деятельности предупредительного характера и использования профилактических мер, направленных на предотвращение правонарушений. Продолжается работа по модернизации информационных систем. Отмечено, что в рамках реализации соглашения об информационном взаимодействии в области банковских гарантий таможенными органами уже принято 920 банковских гарантий в форме электронного документа.