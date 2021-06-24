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ЭКОНОМИКА РБ
ТЕХНИКУ ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ» ПРЕДСТАВИЛИ НА ВЫСТАВКЕ «ДЕНЬ СИБИРСКОГО ПОЛЯ-2021»
11:57 25.06.2021
Технику ОАО «Гомсельмаш» представили на межрегиональной агропромышленной выставке «День Сибирского поля-2021», которая прошла 23-24 июня в Алтайском крае.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга, дилерский центр ОАО «Гомсельмаш» – компания «АгроцентрТехника» представила зерноуборочные комбайны: GS16, GS12, GS3219, GS10, а также кормоуборочный комбайн FS80 с жаткой для грубостебельных культур и самоходную косилку CS100.
Выставка собрала около 300 компаний как из российских регионов, так и из стран ближнего и дальнего зарубежья – это максимальное количество гостей за всю историю проведения мероприятия.
Среди участников форума были руководители регионов, специалисты АПК, предприниматели, представители отраслевых союзов и объединений, руководители и специалисты сельхозорганизаций края. Участие в нем принял и курирующий регионы Сибири заместитель директора центра продаж и сервиса – начальник управления продаж ОАО «Гомсельмаш» Владимир Овсянников.
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