Технику ОАО «Гомсельмаш» представили на межрегиональной агропромышленной выставке «День Сибирского поля-2021», которая прошла 23-24 июня в Алтайском крае.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга, дилерский центр ОАО «Гомсельмаш» – компания «АгроцентрТехника» представила зерноуборочные комбайны: GS16, GS12, GS3219, GS10, а также кормоуборочный комбайн FS80 с жаткой для грубостебельных культур и самоходную косилку CS100.

Выставка собрала около 300 компаний как из российских регионов, так и из стран ближнего и дальнего зарубежья – это максимальное количество гостей за всю историю проведения мероприятия.

Среди участников форума были руководители регионов, специалисты АПК, предприниматели, представители отраслевых союзов и объединений, руководители и специалисты сельхозорганизаций края. Участие в нем принял и курирующий регионы Сибири заместитель директора центра продаж и сервиса – начальник управления продаж ОАО «Гомсельмаш» Владимир Овсянников.