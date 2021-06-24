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ЭКОНОМИКА РБ
УСТАВНЫЙ ФОНД ОАО «МОЗЫРЬСОЛЬ» УВЕЛИЧИТСЯ
11:32 25.06.2021
Уставный фонд ОАО «Мозырьсоль» увеличится. Такое решение приняли акционеры на состоявшемся 22 июня общем собрании.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Мозырьсоль», уставный фонд увеличится за счет собственного капитала путем повышения номинальной стоимости акции.
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