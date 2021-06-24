В Витебске до конца 2021 года планируется построить семь одноквартирных электрических домов для нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Как пишет газета «Витебские вести», горисполком проводит общественное обсуждение проекта, которое завершится 7 июля.

Это будет первый опыт работы города по электрической тематике в индивидуальном жилищном строительстве. Заказчиком проектов выступает КУП «Управление капитального строительства Витебского облисполкома». Как сообщил заместитель генерального директора областного предприятия Дмитрий Климентьев, одноэтажные дома включены в региональный план строительства жилья с использованием электроэнергии для целей отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Их возведение планируется в квартале индивидуальной застройки по ул. Сенненской областного центра, после чего освоение этой территории фактически завершится. Земельные участки площадью более 900 кв. м, определенные для застройки, ранее выставлялись на аукцион, но оказались невостребованными.

Первоначально возможность стать собственниками электродомов получат нуждающиеся в улучшении жилищных условий, которые имеют право на господдержку в соответствии с указом №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений». Проект трехкомнатного дома жилой площадью более 100 кв. м минимальных потребительских качеств разработан ДКПИУП «Институт Витебсксельстройпроект». Для удешевления строительства предусматривается ограниченный набор планировочных решений. Параллельно с проектированием заказчик изучает спрос на такое жилье среди не нуждающихся в улучшении жилищных условий. Если желающих строиться из числа льготной категории граждан не найдется, то объекты будут выставляться для реализации на первичном рынке недвижимости. В этом случае проект может быть адаптирован под потребности будущего владельца как за счет отделки, так и в плане планировки за счет дополнительных опций (террасы, гаража и других элементов).

Так как дома будут строиться в электрическом исполнении, то не потребуется проводить теплотрассу, газопровод. Предстоит проложить водопровод, воздушную линию электропередачи с усиленным кабелем, а также организовать локальную канализацию. Прокладка внеплощадных сетей оплачивается из областного бюджета, а все что внутри участка выполняется за счет собственника жилья.

Всего в 2021 году в Витебске предстоит возвести около 1 тыс. кВ. м жилой площади на электричестве. В областном центре основными площадками для многоэтажных электродомов определены микрорайон на пересечении улиц М.Горького и Воровского на юго-западе, где проектируется пять домов, и район «Никрополье». Эта территория площадью 20 га расположена в юго-восточной части города около областного клинического онкологического диспансера в границах пересечения улиц П. Бровки и Воинов-Интернационалистов. При полном освоении участка здесь будет построено 10 электродомов, или почти 1,4 тыс. квартир общей жилой площадью около 81 тыс. кв. м. В результате численность населения квартала составить порядка 2,9 тыс. человек.

Согласно проекту детального плана застраивать микрорайон предстоит по схеме замкнутых дворов, то есть свободных от автомобилей. Дворовые пространства будут изолированы от движения транспорта и парковок, а единственный проезд проектируется по центру района. Кроме того, в “Никрополье” планируется возведение детского сада на 106 мест, многофункционального общественного центра, спортивного комплекса с бассейном. Проходящие через микрорайон трамвайные пути планируется продлить, а конечную остановку и трамвайное кольцо переместить на площадку при пересечении ул. Чкалова и П. Бровки.