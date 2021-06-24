|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ДВА ЦЕХА ОАО «ГРОДНО АЗОТ» ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
10:53 25.06.2021
Цехи аммиак-4 и карбамид-4 ОАО «Гродно Азот» с 25 июня останавливаются на капитальный ремонт.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, при проведении плановой остановки с целью утилизации горючих веществ, входящих в состав технологического газа, регламентом предусмотрено его сжигание на факельной установке. После освобождения всех стадий производства от горючих газов их сжигание на факельной установке прекращается.
Ремонтные работы в цехах будут проводиться на протяжении 34 суток.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 24.06.2021
Курсы в банках
на 25.06.2021
Конвертация в банках
на 25.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте