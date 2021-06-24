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ЭКОНОМИКА РБ


ДВА ЦЕХА ОАО «ГРОДНО АЗОТ» ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ


10:53 25.06.2021

Цехи аммиак-4 и карбамид-4 ОАО «Гродно Азот» с 25 июня останавливаются на капитальный ремонт.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, при проведении плановой остановки с целью утилизации горючих веществ, входящих в состав технологического газа, регламентом предусмотрено его сжигание на факельной установке. После освобождения всех стадий производства от горючих газов их сжигание на факельной установке прекращается.

Ремонтные работы в цехах будут проводиться на протяжении 34 суток.
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