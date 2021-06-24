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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ С 25 ИЮНЯ НАЧИНАЮТ РАБОТУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ В КРУПНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЯХ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
10:48 25.06.2021
В Минске с 25 июня 2021 годка начинают работу дополнительные пункты вакцинации в крупных торговых сетях и развлекательных центрах. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Согласно информации, сделать прививку от COVID-19 можно будет по следующим адресам: ЦУМ (пр-т Независимости, 54), ГУМ (пр-т Независимости, 21), Комаровский рынок (ул. В.Хоружей, 8), ТРЦ “Титан” (пр-т Дзержинского, 104), ТРЦ “Галерея Минск” (пр-т Победителей, 9) и ТЦ “МОМО” (Партизанский пр-т, 150а).
Список адресов будет дополняться.
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