ЭКОНОМИКА РБ

ИЗ-ЗА СИЛЬНОЙ ЖАРЫ В ОРШЕ ВЫШЛО ИЗ СТРОЯ ЧЕТЫРЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИИ

09:47 25.06.2021 Из-за сильной жары в Орше 24 июня вышло из строя четыре трансформаторных подстанции. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики. Согласно информации, без света остались 7 многоквартирных домов. К 21.20 электроснабжение было восстановлено. В условиях аномальной жары нагрузка на систему энергоснабжения существенно возрастает. Экстремально высокие температуры воздуха увеличивают вероятность перегрева оборудования трансформаторных подстанций. Кроме того, нагрузка на электросети повышается с учетом активного использования потребителями систем кондиционирования. «С учетом сложившихся погодных условий персонал организаций энергосистемы находится в состоянии повышенной готовности, задействовано необходимое количество аварийных бригад, готовых при необходимости принять меры для устранения нарушений электроснабжения в максимально короткие сроки», - говорится в сообщении.