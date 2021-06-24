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ЭКОНОМИКА РБ
ИЗ-ЗА СИЛЬНОЙ ЖАРЫ В ОРШЕ ВЫШЛО ИЗ СТРОЯ ЧЕТЫРЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИИ
09:47 25.06.2021
Из-за сильной жары в Орше 24 июня вышло из строя четыре трансформаторных подстанции. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.
Согласно информации, без света остались 7 многоквартирных домов. К 21.20 электроснабжение было восстановлено.
В условиях аномальной жары нагрузка на систему энергоснабжения существенно возрастает.
Экстремально высокие температуры воздуха увеличивают вероятность перегрева оборудования трансформаторных подстанций. Кроме того, нагрузка на электросети повышается с учетом активного использования потребителями систем кондиционирования.
«С учетом сложившихся погодных условий персонал организаций энергосистемы находится в состоянии повышенной готовности, задействовано необходимое количество аварийных бригад, готовых при необходимости принять меры для устранения нарушений электроснабжения в максимально короткие сроки», - говорится в сообщении.
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