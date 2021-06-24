На утро 25 июня запреты и ограничения на посещения лесов действуют в 113 из 118 районов Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал Минлесхоза.

Таким образом, посещать леса можно лишь в Браславском районе Витебской области, Копыльском, Логойском и Мядельском районах Минской области, а также в Гродненском районе.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни жара спадет, а во многих регионах пройдут дожди и грозы.

«Если это произойдет, то пожароопасная обстановка стабилизируется, а значит запреты и ограничения на посещения лесов будут оперативно сняты», - говорится в сообщении.

Отследить актуальную информацию всегда можно на интерактивной карте запретов и ограничений на посещение лесов в районах Беларуси.