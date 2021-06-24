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ЭКОНОМИКА РБ
НА ОБОЛЬСКОМ КЕРАМИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ ВЫПУСТЯТ НОВЫЕ ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ
09:29 25.06.2021
ОАО «Обольский керамический завод» планирует освоить выпуск новых видов продукции с улучшенными потребительскими характеристиками. Такая информация прозвучала на состоявшейся 24 июня 2021 года встрече первого заместителя председателя Государственного комитета по науке и технологиям Андрея Косовского с руководством предприятия.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в соответствии с бизнес-планом на заводе внедрят инновационную технологию производства керамических изделий с возможностью использования в качестве топлива природного газа и нефтяного кокса в соотношении 20% и 80% соответственно или с использованием 100% природного газа (в случае необходимости выпуска лицевой продукции), а также возможностью добавления кокса (до 10%) непосредственно в кирпич. К слову, сжигание нефтяного кокса непосредственно в кирпиче позволит не только снизить потребление природного газа, но и улучшить термодинамические свойства кирпича.
Ввести проект в эксплуатацию планируется осенью 2022 года. Его заказчиком является Витебский областной исполнительный комитет.
В рамках мониторинга проектов Государственной программы инновационного развития Андрей Косовский посетил также СООО «Белвест», на котором выполняется проект по разработке и освоению инновационных технологий в производстве обуви. В частности, речь идет об операциях дефектовки кожтовара, раскроя, шершевания, намазки, наклейки с внедрением роботизированных программно-аппаратных комплексов. На предприятии уже закупили и смонтировали девять единиц оборудования роботизированной линии раскройного цеха, разработали систему мониторинга нагрузки питания раскройного ножа для получения оперативной и статистической информации и завершили работы по повышению скорости и качеству операции раскроя (время резки снижено с 12 до 5 секунд).
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