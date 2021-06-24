ЭКОНОМИКА РБ

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛА В МАЕ НА 21,4 РУБЛЯ

18:03 24.06.2021 Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в мае 2021 г. составила 1419,6 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет. В апреле 2021 г. средняя зарплата была 1398,2 рубля. Таким образом, в мае она выросла по сравнению с апрелем на 21,4 рубля, или на 1,5%.