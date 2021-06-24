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ЭКОНОМИКА РБ
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛА В МАЕ НА 21,4 РУБЛЯ
18:03 24.06.2021
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в мае 2021 г. составила 1419,6 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет.
В апреле 2021 г. средняя зарплата была 1398,2 рубля.
Таким образом, в мае она выросла по сравнению с апрелем на 21,4 рубля, или на 1,5%.
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