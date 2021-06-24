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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ВОЗБУЖДЕНО ПЕРВОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
17:42 24.06.2021
В Беларуси возбуждено первое уголовное дело за уклонение от уплаты страховых взносов (уголовная ответственность введена с 19 июня 2021 года после вступления в силу изменений в Уголовный кодекс).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, среди фигурантов – должностные лица бобруйского коммерческого предприятия, занимающегося созданием рекламы.
Следует отметить, что в отношении них ранее уже было возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса за уклонение от уплаты налогов по фактам неуплаты в бюджет подоходного налога при выплате «серой» зарплаты более 100 сотрудникам этого закрытого акционерного общества.
Работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области и областного КГК провели дополнительную проверку. Установлено, что должностные лица ЗАО в 2016-2021 годах выплатили работникам более 1,1 млн. рублей зарплаты «в конверте» (без оформления с ними трудовых отношений). При этом не были исчислены и уплачены обязательные страховые взносы в фонд социальной защиты населения на сумму почти 375 тыс. рублей. Государству причинен ущерб в особо крупном размере.
Управлением Следственного комитета по Могилевской области в отношении должностных лиц бобруйской рекламной фирмы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 2433 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты страховых взносов).
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