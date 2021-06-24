ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ВОЗБУЖДЕНО ПЕРВОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ


17:42 24.06.2021

В Беларуси возбуждено первое уголовное дело за уклонение от уплаты страховых взносов (уголовная ответственность введена с 19 июня 2021 года после вступления в силу изменений в Уголовный кодекс).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, среди фигурантов – должностные лица бобруйского коммерческого предприятия, занимающегося созданием рекламы.

Следует отметить, что в отношении них ранее уже было возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса за уклонение от уплаты налогов по фактам неуплаты в бюджет подоходного налога при выплате «серой» зарплаты более 100 сотрудникам этого закрытого акционерного общества.

Работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области и областного КГК провели дополнительную проверку. Установлено, что должностные лица ЗАО в 2016-2021 годах выплатили работникам более 1,1 млн. рублей зарплаты «в конверте» (без оформления с ними трудовых отношений). При этом не были исчислены и уплачены обязательные страховые взносы в фонд социальной защиты населения на сумму почти 375 тыс. рублей. Государству причинен ущерб в особо крупном размере.

Управлением Следственного комитета по Могилевской области в отношении должностных лиц бобруйской рекламной фирмы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 2433 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты страховых взносов).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.06.2021
валюта курс
EUR 3.0260
USD 2.5362
RUB 3.4903
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0246 -0.0014
USD 2.5335 -0.0027
RUB 3.5033 +0.013
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0220 3.0270
USD 2.5310 2.5350
RUB 3.4920 3.5040
подробнее

Конвертация в банках
на 24.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1930 1.1970
EUR/RUB 86.3500 86.6000
USD/RUB 72.3000 72.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте