В Беларуси возбуждено первое уголовное дело за уклонение от уплаты страховых взносов (уголовная ответственность введена с 19 июня 2021 года после вступления в силу изменений в Уголовный кодекс).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, среди фигурантов – должностные лица бобруйского коммерческого предприятия, занимающегося созданием рекламы.

Следует отметить, что в отношении них ранее уже было возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса за уклонение от уплаты налогов по фактам неуплаты в бюджет подоходного налога при выплате «серой» зарплаты более 100 сотрудникам этого закрытого акционерного общества.

Работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области и областного КГК провели дополнительную проверку. Установлено, что должностные лица ЗАО в 2016-2021 годах выплатили работникам более 1,1 млн. рублей зарплаты «в конверте» (без оформления с ними трудовых отношений). При этом не были исчислены и уплачены обязательные страховые взносы в фонд социальной защиты населения на сумму почти 375 тыс. рублей. Государству причинен ущерб в особо крупном размере.

Управлением Следственного комитета по Могилевской области в отношении должностных лиц бобруйской рекламной фирмы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 2433 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты страховых взносов).