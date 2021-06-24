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ЭКОНОМИКА РБ


БГУ ПРЕДСТАВИТ НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ НА 3-М ЕВРАЗИЙСКОМ ОРТОПЕДИЧЕСКОМ ФОРУМЕ


17:06 24.06.2021

Научные разработки БГУ представят на 3-м Евразийском ортопедическом форуме, который пройдет 25 и 26 июня в технопарке «Сколково» в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, участники масштабного события ознакомятся с методикой прогнозирования геометрических параметров хрящевых трансплантатов, устанавливаемых на барабанную перепонку среднего уха. Применяется она при локальной тимпанальной пластике для улучшения слуховой проводимости у пациентов с патологией среднего уха. Данная методика снижает риски послеоперационных осложнений и ускоряет период восстановления.

В число разработок БГУ войдет также система проектирования ортодонтических аппаратов для расширения верхней челюсти. С помощью программы в режиме реального времени выполняется построение модели ортодонтического аппарата с четырьмя коронками и специальным расширяющим винтом Hyrax с учетом индивидуальных особенностей пациента. Кроме того, программа рассчитывает различные углы наклона стержней, положения коронок, их геометрических характеристик для расширения верхней челюсти.

В рамках форума представят компьютерную модель бедренной кости и имплантат по предотвращению перелома шейки бедра. Это совместная разработка ученых механико-математического факультета БГУ и Новокуйбышевской центральной городской больницы (Россия). Предлагаемый имплантат позволяет заменить головку бедренной кости и повысить ее прочность.

Среди разработок БГУ посетители увидят программный комплекс расчета прочностных характеристик длинных трубчатых костей человека при выполнении операций, биоразлагаемые каркасы для восстановления костей и др.

Евразийский ортопедический форум – крупнейшее международное мероприятие в сфере травматологии, ортопедии и смежных направлений. Проходит раз в два года в Москве и охватывает все аспекты травматолого-ортопедического профиля. Это фармакотерапия, рентгенология, анестезиология и др. В 2019 году его посетили более 4000 представителей 70 стран.
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