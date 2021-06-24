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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО ПОРУЧИЛ БОЛЬШЕ НЕ РАСШИРЯТЬ СЭЗ В БЕЛАРУСИ


16:47 24.06.2021

Лукашенко поручил больше не расширять работу свободных экономических зон в Беларуси. Свое поручение он озвучил в ходе поездки в Гродненскую область.

"Надо принять решение о "закрытии" этих свободных зон, я имею в виду, чтобы мы их больше не расширяли. Только в точечном порядке. Привезли высокие технологии - мы предоставим вам те же льготы, что в свободной зоне. Но не надо нам их расширять по всей стране и ставить в неравные условия предприятия", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

"Продумайте и внесите предложения, чтобы мы прекратили эту практику. Не так много у нас инвесторов, которым надо будет предоставить льготы или помочь по сырью. Мы можем в частном порядке это сделать", - добавил он.
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