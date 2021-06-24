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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСТЕТ ЧИСЛО САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН
16:23 24.06.2021
3206 жителей Могилевской области на 1 апреля 2021 г. осуществляют деятельность, не требующую регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, самозанятых граждан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало больше на 397 человек.
Поступления единого налога в бюджет составили 321,8 тыс. рублей, увеличились на 97,5 тыс. рублей в фактическом исчислении.
Среди видов деятельности у жителей области наиболее востребованы:
парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру – 1046 человек (32,6% от общего числа самозанятых);
реализация на торговых местах и (или) иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за исключением котят и щенков), хлебобулочных и кондитерских изделий – 629 человек (19,6%);
услуги репетиторства – 549 человек (17,1%);
распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов – 161 человек (5%);
уход за взрослыми и детьми, стирка и глаженье постельного белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан, выгул домашних животных и уход за ними, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги, кошение трав на газонах, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора – 118 человек (3,7%);
ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий – 108 человек (3,4%);
ремонт часов, обуви – 90 человек (2,8%);
реализация котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки) – 76 человек (2,4%).
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