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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЕ АДВОКАТЫ 25 ИЮНЯ БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ МАЛОИМУЩИХ
16:05 24.06.2021
25 июня 2021 г. малоимущие смогут получить бесплатную юридическую консультацию во всех адвокатских образованиях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусской республиканской коллегии адвокатов, акция приурочена ко Дню образования адвокатуры Беларуси.
День образования белорусской адвокатуры отмечается 26 июня. В этот день в 1922 г. III сессия ЦИК БССР утвердила Положение об адвокатуре БССР.
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