ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛОРУССКИЕ АДВОКАТЫ 25 ИЮНЯ БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ МАЛОИМУЩИХ

16:05 24.06.2021 25 июня 2021 г. малоимущие смогут получить бесплатную юридическую консультацию во всех адвокатских образованиях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусской республиканской коллегии адвокатов, акция приурочена ко Дню образования адвокатуры Беларуси. День образования белорусской адвокатуры отмечается 26 июня. В этот день в 1922 г. III сессия ЦИК БССР утвердила Положение об адвокатуре БССР.