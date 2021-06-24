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ЭКОНОМИКА РБ


ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ПОПЫТКУ ВВЕЗТИ ТОВАР ПО ЗАНИЖЕННОЙ БОЛЕЕ ЧЕМ В ТРИ РАЗА СТОИМОСТИ


15:48 24.06.2021

Попытка незаконно ввезти на территорию Евразийского экономического союза товар по заниженной стоимости пресечена таможенниками в пункте пропуска «Каменный Лог».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, грузовик следовал из Литвы с товаром «ламинат» и «обои».

При проверке установлено, что количество и наименование обоев и ламината соответствуют указанным в документах. Вместе с тем таможенники усомнились в заявленной перевозчиком стоимости данного товара, которая по результатам проверки действительно оказалась занижена более чем в три раза. Реальная стоимость строительно-отделочного материала составила более 56 тыс. евро.

По выявленному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.3 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.
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