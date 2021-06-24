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ЭКОНОМИКА РБ


ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС ПОЗВОЛИЛ БЫСТРЕЕ СПРАВИТЬСЯ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ СИТУАЦИИ НА ЛУКОМЛЬСКОЙ ГРЭС - БЕЛЭНЕРГО


15:36 24.06.2021

Об этом рассказал первый заместитель генерального директора - главный инженер ГПО "Белэнерго" Владимир Бобров.

"БелАЭС позволила нам распрелелить узлы генерации между Лукомлем и атомной станцией. Если бы не было в работе блока с нагрузкой 1142 МВт, они бы вырабатывались на Лукомльской ГРЭС и отключение с такой мощности генерирующего оборудования усложнило бы ситуацию по восстановлению энергоснабжения реального сектора и населения. Именно наличие разных точек с крупной генерацией позволило устойчиво выполнить работы", - подчеркнул Владимир Бобров, которого цитирует Telegram-канал Министерства энергетики.

По его словам/, ведутся работы по восстановлению режима генерации на Лукомльской ГРЭС. В настоящее время на станции работает шесть энергоблоков.

Владимир Бобров также напомнил, что по предварительным данным, причиной сложившейся на Лукомльской ГРЭС ситуации стала аномально жаркая погода.

«Сейчас вся информация детально анализируется, наши сотрудники выехали на объект для изучения ситуации на месте», - сказал он.

По итогам этой работы будут предложены дополнительные меры по повышению надежности и устойчивости Лукомльской ГРЭС.
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