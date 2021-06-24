Генеральный директор РУП «Белтаможсервис» Вадим Бабарикин и председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, соглашение нацелено на развитие делового сотрудничества и реализации инновационных подходов в сфере торговли и логистики.

«Документ придаст импульс экспорту товаров легкой промышленности, будет содействовать развитию транзитных перевозок, увеличению грузопотоков белорусских предприятий, а также позволит снизить логистические затраты, а, значит, сделать белорусские товары более конкурентноспособными. В «доковидное» время товары «Беллегпрома» поставлялись в 67 стран, пандемия, безусловно, повлияла на рынки и логистику, но теперь это наше общее поле деятельности», – подчеркнула Татьяна Лугина.

Сегодня «Беллегпром» объединяет 73 организации, более половины из которых – крупнейшие промышленные производства. Среди них Оршанский льнокомбинат, «Витебские ковры», «Камволь», «Моготекс», «Барановское производственное хлопчатобумажное объединение», «Конте СПА», «Белвест», Брестский чулочный комбинат, «Світанак», «Милавица», «Галантэя», Добрушский фарфоровый завод.

В январе-апреле текущего года увеличены экспортные поставки в 26 стран. В частности, в Россию (116,5%), Украину (110,3%), Литву (134,6%), Эстонию (177%), США (171,2%), Бельгию (108,5%), Италию (262,9%), Кыргызстан (143,3%), Армению (116,8%), Швецию (143,2%), Китай (122,6%), Узбекистан (107,3%), Чехию (220,7%), Словакию (240,7%), Францию (более чем в 15 раз), Израиль (393,8%).

Предприятия отрасли — постоянные экспоненты международных выставок, которые проходят в Германии, Испании, Италии, Казахстане, Китае, Латвии, Литве, Польше, России, Корее, США, Турции, Узбекистане, Украине, Франции, Чехии, Нидерландах, ОАЭ и др.