В январе-мае 2021 г. организациями всех форм собственности в Могилевской области построено 709 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 72,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 22,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 31,7% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 19,4 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 25,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 35,8% от общего ввода по области.