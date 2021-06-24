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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ СТАРТАП ПОЛУЧИЛ ИНВЕСТИЦИИ В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ»
14:20 24.06.2021
24 июня 2021 года в индустриальном парке «Великий камень» подписано первое инвестиционное соглашение.
Как сообщает сайт индустриального парка, первым стартапом, получившим инвестиции от СЗАО «Компания по развитию индустриального парка», стал хардверный проект компании ООО «Спецтеплобел» в области разработки и производства радиаторов системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания.
Компания по развитию «Великого камня» выступила со-инвестором путем вклада в Уставный капитал стартапа в числе прочих шести учредителей и инвесторов.
Отобранный в рамках программы «Искра» первый стартап имеет высокий потенциал коммерциализации, и в дальнейшем предполагается содействие его индустриализации и масштабированию со стороны индустриального парка.
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